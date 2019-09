Queda de avião na Colômbia faz sete mortos

Pelo menos sete pessoas morreram e duas ficaram feridas na sequência da queda de uma aeronave, este domingo, na cidade de Popayán, na Colômbia. Entre as vítimas há uma criança de 10 anos.

Segundo a Lusa, o avião da companhia aérea regional Transpacific tinha acabado de descolar do aeroporto da cidade de Popayán. Com capacidade para sete passageiros, fazia a rota entre Popayán e a cidade costeira de López de Micay. O aparelho caiu em cima de várias casas no bairro de Junín, localizado próximo da pista do aeroporto.

“Lamentamos muito o acidente ocorrido com uma avioneta. O relatório não é animador, sete pessoas foram encontradas mortas, duas estão no hospital de San José”, afirmou o autarca local, Cesar Gómez Castro. O responsável adiantou que as equipas no terreno e as forças militares isolaram o local do acidente para procederem aos trabalhos de resgate das vítimas.

A Aeronáutica Civil explicou em comunicado que o acidente ocorreu minutos depois do aparelho, um bimotor Piper PA-31-350, ter descolado do aeroporto Guillermo León Valência, em Popayán. A fonte acrescentou que, até ao momento, as causas do acidente são desconhecidas e os investigadores estão no local para “esclarecer as possíveis causas” da queda da aeronave.

O El Pais dá conta de uma lista de tripulantes (dois) e de passageiros, mas neste caso aparecem oito nomes — um a mais do que as vítimas anunciadas pelas autoridades que se encontram no local.

#Nacional

7 muertos y 2 desaparecidos es el saldo preliminar que entregan las autoridades tras la caída de una avioneta sobre una casa en el barrio Junín.

Entre las víctimas fatales estarían los integrantes de la tripulación.

La avioneta cubría la ruta López de Micay – Popayan pic.twitter.com/3h8cMs2lqp — El Nuevo Oriente (@El_NuevoOriente) September 15, 2019

Siete muertos es el saldo preliminar que entregan las autoridades tras la caída de una avioneta sobre una casa en el barrio Junín de Popayán, Cauca. Entre las víctimas fatales estarían los dos integrantes de la tripulación. pic.twitter.com/YFYgHnNY0O — El País Cali (@elpaiscali) September 15, 2019

