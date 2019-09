Urgência da Maternidade Alfredo da Costa encerrada por falta de anestesistas

A Maternidade Alfredo da Costa (MAC) em Lisboa não está a receber grávidas vindas de fora no serviço de urgência este domingo por falta de anestesistas, está a avançar o Expresso citando fonte do hospital. A diretora clínica já tinha dado ordem no sábado para que fossem recebidas apenas três grávidas, mas decidiu encerrar o serviço já este domingo porque, às oito da manhã, só havia um anestesista disponível.

De acordo com a fonte do Expresso, “há vários dias que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes [CODU] estava em contigência”, o que levou a direção a limitar o número de novas admissões a três mulheres. Esse número foi ultrapassado durante a madrugada. Agora, todas as grávidas que precisassem de assistências, exceto as que já estavam internadas na maternidade, deviam ser encaminhadas para outros centros hospitalares.

O encerramento das urgências da MAC acontece no dia em que o Serviço Nacional de Saúde celebra 40 anos.

