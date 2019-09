Vandalizadas instalações da delegação da União Europeia em Israel

As paredes da delegação da missão da União Europeia (UE) em Israel apareceram, este domingo, vandalizadas com grafiti e com acusações ameaçadoras de que “o dinheiro alemão mata judeus”.

A delegação da UE naquele país já classificou o incidente como “deplorável”.

“Hoje, a entrada da delegação da UE foi vandalizada com slogans ameaçadores nas paredes. Nenhum dos meus colegas estava no escritório desde que fechámos no domingo”, afirmou o embaixador da UE, Emanuele Giaufret, no Twitter, onde surge ao lado de uma fotografia com os grafiti.

Today the lobby of the EU Delegation was vandalized with threatening slogans on the walls. No one of my colleagues was in the office as we are closed on Sunday. This incident is deplorable and has to be condemned. We will continue to do our job. pic.twitter.com/BfQZW3z2Z1

— Emanuele Giaufret (@EGiaufretEU) September 15, 2019