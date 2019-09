Brad Pitt está na NASA para entrevistar astronauta da Estação Espacial Internacional. Siga aqui

O ator norte-americano Brad Pitt está nas instalações da NASA, a agência espacial dos Estados Unidos, para entrevistar um dos astronautas destacados neste momento na Estação Espacial Internacional. O artista interpreta um astronauta no filme “Ad Astra”, que estreia esta quinta-feira em Portugal, e vai conversar com Nick Hangue, tripulante e engenheiro de voo da Expedição 60, sobre a ciência feita a bordo da Estação para permitir a realização do Programa Artemis, que planeia colocar um homem e uma mulher na Lua em 2024.

A entrevista entre Brad Pitt e um dos seis astronautas que estão neste momento no laboratório espacial — além de Nick Hague, também lá estão Christina Koch, Alexey Ovchinin, Andrew Morgan, Alexander Skvortsov e Luca Parmitano — vai ser transmitido em direto pela televisão da NASA. Pode segui-la aqui em baixo a partir das 16h30 de Portugal Continental.

NASA usa cinema para “inspirar a Geração Artemis”

A NASA participou na produção do novo filme protagonizado por Brad Pitt, em que o ator Roy McBride, um astronauta obrigado a viajar para os confins do Sistema Solar para encontrar um cientista potencialmente perigoso para a humanidade — mas que também é seu pai. A agência espacial sublinhou que “Ad Astra” é sobretudo “um filme de ficção científica, mais do que uma realidade”. No entanto, “a agência disponibilizou material visual para o filme e algum conhecimento técnico”.

De acordo com o comunicado da NASA, a ligação entre a agência espacial e a sétima arte surgiu como forma de inspirar a Geração Artemis — uma geração de exploradores que se está a preparar para levar a Humanidade uma vez mais à Lua já nos próximos cinco anos, mas desta feita com o apoio de parceiros internacionais e empresas privadas.

É um caminho que começou a ser trilhado em “Interstellar”, “O Marciano” e “Gravidade”. Agora prossegue com “Ad Astra”: “Fizemos a revisão dos textos do Ad Astra numa fase embrionário da produção. Apesar de não haver uma linha temporal relacionada com a NASA, nós disponibilizámos algumas imagens e vídeos entusiasmantes para o filme, sobretudo da Lua e de Morte. Os filmes de ficção científica levam o público para fora deste mundo”, explicou Bert Ulrich, responsável por estas parcerias.

