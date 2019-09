Depois dos EUA, evento da Talkdesk realiza-se pela primeira vez em Lisboa

A conferência CX Tour, organizada pela Talkdesk, um dos unicórnios portugueses (empresa avaliada em mais de mil milhões de dólares), realiza-se esta quarta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. O evento tem como principal objetivo juntar “entidades de referência” de vários setores, como a Salesforce, a Accenture, a Caixa Geral de Depósitos, o BPI, a Tranquilidade, a TAP, a Navigator, a Sonae MC, a Glintt, a Farfetch e a Indie Campers, para falar sobre a experiência do consumidor com call centers, o negócio da Talkdesk.

O CX Tour já passou por várias cidades dos EUA e chega agora à Europa, onde passa pela capital portuguesa. Segundo comunicado da empresa, “este evento promete ser a maior discussão sobre as tendências da experiência do consumidor aplicadas ao setor dos contact centers, reunindo grandes empresas, a nível nacional e internacional, para apresentar as melhores práticas e partilhar testemunhos exclusivos”.

O mercado está a mudar a um ritmo alucinante, sendo que um fator absolutamente decisivo para que as empresas se consigam manter competitivas na atual conjuntura passa por se demarcarem ao nível da experiência do consumidor”, conta Marco Costa, diretor-geral da Talkdesk para a região da Europa, Médio-Oriente e África.

Além destes temas, na CX Tour vai também debater-se sobre a adoção de serviços na cloud [programas alojados em servidores informáticos externos às empresas] e o potencial desta tecnologia para apoiar a inovação e a competitividade das empresas e a utilização da Inteligência Artificial “e o seu papel no contact center do futuro”, como, por exemplo, através “de tecnologias de reconhecimento da fala”.

A Talkdesk, que foi fundada em 2011, já está presente em mais de 50 países e tem cerca de 1.800 clientes como a IBM, a Acxiom, a Discovery Education ou a Peloton. O objetivo da empresa é ter uma equipa de 1000 engenheiros em Portugal até ao final de 2020. Recentemente, a Forbes destacou a Talkdesk como uma das 100 melhores empresas de cloud do mundo.

A CX Tour arrancou na Europa em junho, na cidade de Londres. A 22 e 24 de outubro vai passar também por Madrid e Paris, respetivamente.

Continuar a ler