Exportação e cultura no debate Fora da Caixa em Guimarães

Que desafios e oportunidades podem ser encontrados no mercado de exportação? Eis a pergunta que vai desafiar a troca de ideias durante a quinta edição do novo ciclo de Encontros Fora da Caixa: Economia & Cultura, que decorre nesta terça-feira de manhã no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. O jornalista José Manuel Fernandes, publisher do Observador, é o moderador do debate, que junta empresários, jornalistas e gestores culturais.

Os Encontros Fora da Caixa são organizados pela Caixa Geral de Depósitos e iniciaram-se em março de 2017. Numa primeira fase, percorreram todas as capitais de distrito. Como então explicou fonte oficial do banco público, a iniciativa nasceu para “colmatar a necessidade de a Caixa desenvolver uma política de proximidade, ao mais alto nível, nas capitais de distrito, para ouvir empresários, clientes e colaboradores, e para refletir sobre a realidade empresarial de cada uma das regiões do país”.

O encontro desta terça-feira começa pelas nove e meia, com uma intervenção de cerca de 10 minutos de José João Guilherme, administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos. Segue-se a apresentação ao vivo do programa “E o Resto é História”, da Rádio Observador, com o historiador Rui Ramos e o jornalista João Miguel Tavares.

Perto das 10h30, acontece um momento performativo, com o guitarrista vimaranense Manuel de Oliveira, e inicia-se o debate “Mercado de Exportação: Desafios e Oportunidades”, moderado por José Manuel Fernandes. Os participantes são Vítor Abreu, CEO da Endutex; Luís Guimarães, CEO do grupo Polopique; José Fernandes, “chairman” do grupo Frezite; e Francisco Cary, administrador executivo Caixa Geral de Depósitos.

Ana Ventura Miranda, do Arte Institute, vai moderar a seguir um painel acerca da iniciativa Revolution Hope Imagination (RHI), que decorre por estes dias em vários pontos do país e procura fomentar o diálogo entre a arte, a cultura e o negócio. Sara Pereira da Silva (Big Dance Theater, Nova Iorque), Leticia Santinon (Rede Secs, Brasil) e Teresita Ugarte (Rede Cinema e Teatros, Chile) são as convidadas.

O encontro será encerrado perto do meio-dia por Paulo Macedo, presidente da comissão executiva do banco público.

De acordo com fonte oficial da Caixa Geral de Depósitos, os Encontros Fora da Caixa “não são um fórum onde se evidenciam problemas, mas onde se procuram soluções através da evidência de uma visão estratégica própria para cada região”. Guimarães, que foi Capital Europeia da Cultura em 2012, é o ponto de encontro desta vez.

