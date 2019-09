FC Porto-Young Boys com árbitro letão, PSV-Sporting com eslovaco

O árbitro letão Andris Treimnis vai dirigir quinta-feira a estreia do FC Porto no grupo G da Liga Europa de futebol, frente ao Young Boys, enquanto o eslovaco Ivan Kruzliak dirigirá o PSV-Sporting na ‘poule’ D.

Treimnis nunca encontrou os ‘dragões’ na Europa, mas esteve no 1-1 dos suíços com o Valência da Liga dos Campeões da época passada.

Ivan Kruzliak cruza-se pela primeira vez com os ‘leões’, contudo já encontrou o PSV na derrota, por 2-1, na visita ao Tottenham na ‘champions’ da última temporada. Com Kruzliak a ajuizar, os sub-21 lusos empataram 2-2 com a Albânia em 2013 e ganharam 4-2 à Macedónia em 2017.

O Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, e o Sporting de Braga medirão forças no grupo K sob o olhar do dinamarquês Jakob Kehlet, que nunca encontrou clubes portugueses.

A visita do Vitória de Guimarães ao Standard de Liège, na Bélgica, será orientada pelo russo Sergei Ivanov, que arbitrou este ano o triunfo de Portugal sobre a Itália, por 3-0, no Europeu de sub-19.

O árbitro português Fábio veríssimo foi designado para o encontro entre os dinamarqueses do Copenhaga e os suíços do Lugano.

