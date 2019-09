Jerónimo prevê debate entre Costa e Rio nada esclarecedor. “Possivelmente, nem vou ver”, diz

O secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, anteviu esta segunda-feira que o debate televisivo noturno entre António Costa e Rui Rio não vai ser esclarecedor, admitindo que nem o vai ver por estar ocupado com “outra tarefa”.

Não quero menosprezar, mas vou ter o que fazer e, possivelmente, nem vou ver. Tenho outra tarefa. De qualquer forma, em relação a expectativas, o quadro é conhecido. Não vai ser um debate esclarecedor, acho eu. Mas não quero fazer juízos de valor. Façam lá o debate que, entretanto, também tenho de realizar uma iniciativa nesse período”, disse Jerónimo de Sousa, após visitar uma escola básica em São João da Talha, Loures.

O líder do PCP vai protagonizar uma entrevista transmitida pelas plataformas e redes sociais da Coligação Democrática Unitária (CDU) na internet em horário coincidente com o debate entre o socialista e atual primeiro-ministro e o presidente do maior partido da oposição, PSD, no âmbito das eleições legislativas de 6 de outubro, que será transmitido em simultâneo na RTP1, SIC e TVI.

