O grande casamento de três dias de Manuel Valls e Susana Gallardo

O “sim” entre o antigo primeiro-ministro francês e a herdeira dos laboratórios Almirall aconteceu este sábado, mas a festa começou um dia antes e prolongou-se até domingo. A cerimónia realizou-se numa propriedade de luxo com quase 100 hectares, em Binidalí, Mahón, na ilha de Menorca. Entre vestidos e fatos brancos e danças ao som de Gipsy Kings, o casamento chegou a ser “ameaçado” pela chuva da gota fria. Felizmente para os noivos, o dia da cerimónia foi de sol.

Manuel Valls, de 57 anos, e Susana Gallardo, de 54, conheceram-se há um ano, no local onde agora casaram. No dia 9 deste mês, oficializaram a relação no registo civil de Barcelona. O casamento deu que falar na imprensa espanhola e internacional.

Segundo o El Español, os convidados começaram a chegar na sexta-feira. Nesse dia ainda choveu, mas os convidados abrigaram-se numa tenda, onde tomaram um cocktail pré-casamento. No mesmo dia, os noivos trocaram os votos de casamento e mostraram as alianças aos cerca de 150 convidados. Contam-se entre as personalidades VIP presentes o escritor Mario Vargas Llosa, o diretor do El Español, Pedro J. Ramírez, o empresário Félix Revuelta e tanto outros famosos do mundo espanhol.

Eis a chegada do casal à propriedade, que pertence a Susana Gallardo:

A cerimónia ocorreu no sábado e a céu aberto. Os noivos vestiram os dois de branco e, depois do “sim”, entraram no salão principal de baile ao som de Volare, do grupo Gipsy Kings. No departamento da dança, Susana Gallardo ganhou ao agora marido que, apesar de tímido com os pés, não escondeu a felicidade no rosto. A comida tradicional da região marcou a ementa do dia: sopa de tomate, lota-do-rio e, para sobremesa, uma ensaïmada — um tipo de brioche das ilhas Baleares — com dois metros de diâmetro.

O casamento culminou, no domingo, com um almoço informal no Clube Náutico de Binisafua — espaço frequentado pelo casal durante as visitas às Baleares. Os cerca de 80 convidados presentes neste almoço desfrutaram de inúmeras entradas e de uma paella.

Esta é a terceira vez que Manuel Valls dá o nó. Nascido em Barcelona, filho de pai espanhol e mãe suíça, Valls foi primeiro-ministro de França entre 2014 e 2016. Antes, serviu ainda como ministro do Interior e foi membro do Partido Socialista. Chegou mesmo a ser candidato às presidenciais francesas de 2017, mas perdeu na segunda ronda para o também socialista Benoît Hamon. Depois disso, dedicou o seu apoio à candidatura de Emmanuel Macron, eleito em maio daquele ano.

