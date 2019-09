Polícia de Londres investiga homicídio de homem da Guiné-Bissau

O homicídio de um homem de 29 anos, natural da Guiné-Bissau, em Londres, no sábado, está a ser investigado pelas autoridades, confirmou esta-segunda-feira a polícia da capital britânica.

A vítima, que as autoridades identificaram como Júlio Gomes, foi morto com uma arma branca em Edmonton, um subúrbio do norte de Londres.

A Metropolitan Police revelou que deteve um suspeito, um homem de 40 anos, que ficou internado no hospital, depois de ter sido perseguido e apanhado por populares até chegar a polícia.

O alerta foi dado pelas 20:10 de sábado, quando a polícia e os serviços de emergência foram chamados para socorrer um homem ferido com arma branca, cuja morte foi confirmada pouco depois pelas autoridades.

