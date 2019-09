Ronaldo vê vídeo inédito do pai e desfaz-se em lágrimas: “Ele não vê como cheguei longe”

Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista a Piers Morgan, apresentador do mediático programa “Good Morning Britain”, onde recordou o pai, não aguentando as lágrimas ao ver imagens inéditas de Dinis Aveiro, falecido em setembro de 2005.

A rare and revealing interview with one of the biggest stars on the planet. Cristiano Ronaldo Meets Piers Morgan Tuesday 9pm @ITV #RonaldoMeetsPiers @Cristiano @piersmorgan pic.twitter.com/JRhxo3Zuxt

“Nunca tinha visto antes este vídeo… Nunca… Preciso destas imagens para mostrar à minha família”, atirou de forma emocionada num dos excertos já conhecido da entrevista que passará na íntegra esta terça-feira à noite.

“Não conheço o meu pai a 100%. Era alcoólico. Nunca tive uma relação normal, foi difícil… A minha tristeza é ser o número um e ele não ver nada. Ele não me vê a receber os prémios, não vê como cheguei longe. A minha mãe, os meus irmãos, até o meu filho mais velho, todos eles veem, mas o meu pai não vê nada”, acrescentou a esse propósito.

‘I felt embarrassed.’

Cristiano Ronaldo opens up to @piersmorgan about the shame he felt when he was accused of rape.

You can watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm. It’s also available on the ITV Hub.@Cristiano | #RonaldoMeetsPiers | #GMB pic.twitter.com/5gtZN2npYE

