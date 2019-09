Sinéad O’Connor acusa Prince de ter “batido em várias mulheres” e de a ter tentado agredir

São revelações duras, as que a cantora Sinéad O’Connor fez numa entrevista que deu ao programa da estação televisiva britânica ITV, Good Morning Britain. Segundo a cantora e compositora irlandesa, o músico Prince, que morreu em 2016, terá agredido “várias mulheres” ao longo da vida. Sinéad relatou ainda uma tentativa de agressão que terá sofrido por parte do cantor, que a obrigou a fugir e pedir auxílio.

Intérprete do tema — que se tornou um êxito — “Nothing Compares 2 U”, composto por Prince, Sinéad O’Connor afirmou: “Tentou bater-me. Foi uma experiência assustadora.” A tentativa de agressão terá acontecido numa noite após o autor de “Purple Rain” ter intimado a irlandesa a ir a sua casa, em Los Angeles. Sinéad, que hoje afirma ter sido “tolo ir sozinha”, garante que Prince estava incomodado por esta não ser uma protegida sua, como o eram outros artistas emergentes para os quais o cantor e músico chegou a compor.

Alegadamente em fuga, Sinéad O’Connor garante ter encontrado Prince “na auto-estrada, às cinco da manhã” e recordou o que terá acontecido depois: “Estava eu a cuspir-lhe e ele a tentar dar-me socos. Tive de ir tocar à campainha de alguém, que foi o que o meu pai me disse sempre para fazer se estivesse numa situação como esta.”

Sinead O’Connor just revealed that Prince beat her up for refusing to become his protege and stop swearing. She went on to say that he also broke another woman’s ribs #gmb pic.twitter.com/tYuGuRIq7a

