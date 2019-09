Taxa de juro do crédito à habitação negativa até 2025

A taxa de juro do crédito à habitação vai ser negativa até cerca de junho de 2025, mais um ano do que o que era esperado em julho. Segundo o Jornal de Negócios, a Euribor não voltará mesmo a negociar acima do zero antes de completar dez anos de taxas negativas.

O Banco Central Europeu anunciou recentemente medidas para combater este desaceleramento da economia: um novo corte da taxa de juro dos depósitos, em 10 pontos-base, para um valor ainda mais negativo (0,5%) e ainda um novo plano de compras de dívida nos mercados. Esta política veio adiar em um ano o regresso a níveis positivos: em julho, a expectativa apontava para uma inversão a partir de março de 2024. Agora, esse retorno vai durar pelo menos mais um ano, até 2025.

As expectativas de juros mais baixos na zona euro já levaram as taxas Euribor a novos mínimos. Ainda segundo o Negócios, o valor histórico de -0,399% foi atingido no dia 21 de agosto.

Continuar a ler