Afeganistão. Atentado em comício mata 24 pessoas, presidente afegão escapa ileso

Pelo menos 30 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas em dois atentados à bomba na manhã desta terça-feira, no Afeganistão. O primeiro engenho foi detonado junto à entrada de um comício onde estava o presidente afegão. Ashraf Ghani escapou ileso, garantiu Hamed Aziz, porta-voz da campanha do presidente à Reuters, mas pelo menos 24 pessoas morreram. A segunda bomba explodiu no centro de Cabul, perto da embaixada dos Estados Unidos, e fez seis vítimas mortais.

O primeiro atentado aconteceu em Charikar, capital da província de Parwan, às 12h00 locais (eram 8h30 em Lisboa) e ainda não foi reivindicado, tal como o de Cabul.

“Estamos a investigar se foi um ataque suicida ou se uma bomba foi presa a uma mota”, declarou o porta-voz de Nasrat Rahimi, ministro do interior do Afeganistão.

Today's Suicide attack in kabul. https://t.co/owaqnKnLh9 — Fawad Akbarzai (@AkbarzaiFawad) September 17, 2019

De acordo com o diretor do hospital que recebeu as vítimas de Charikar, há mulheres e crianças entre os mortos: “A maior parte das vítimas são civis. As ambulâncias continuam a trabalhar e o número de vítimas pode aumentar”, disse à agência Reuters Abdul Qasim Sangin.

O Afeganistão tem sido palco de ataques frequentes, numa altura em que o país se prepara para as eleições presidenciais, agendadas para 28 de setembro.

Notícia atualizada com a informação do segundo atentado, em Cabul.

