Ângelo Rodrigues em “plena recuperação” após primeira cirurgia de reconstrução da perna

Uma semana depois da primeira de duas intervenções cirúrgicas de reconstrução de parte da perna esquerda, Ângelo Rodrigues encontra-se “em plena recuperação”, informa a agência do ator de 32 anos numa nota enviada às redações.

A segunda e última intervenção está prevista acontecer no início de outubro, seguindo-se fisioterapia já fora da unidade hospitalar. A agência adianta que mais esclarecimentos serão dados caso haja alguma alteração do estado clínico do ator.

Ângelo Rodrigues está internado desde o passado dia 26 de agosto, depois de ter sofrido um choque séptico e uma paragem cardíaca revertida pelos médicos. Os problemas de saúde terão surgido na sequência de uma injeção de testosterona mal administrada na nádega, a qual lhe provocou infeções graves numa das pernas. As infeções alastraram-se ao longo do membro e provocaram a morte de alguns dos tecidos da perna do ator.

O estado de saúde do ator começou a melhorar depois de ter sido submetido a um tratamento numa câmara hiperbárica para acelerar a cicatrização das feridas.

