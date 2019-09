Arábia Saudita acredita que ataques a petrolíferas foram feitos a partir de base no Irão

A Arábia Saudita e investigadores norte-americanos consideram que existe uma “grande probabilidade” de o ataque deste fim de semana a duas petrolíferas do Aramco, em Abqaiq e Khurais, ter sido feito a partir de uma base no Irão, perto da fronteira com o Iraque. A informação foi avançada pela CNN, que cita uma fonte próxima às investigações.

Além dos drones, os mísseis de cruzeiro que terão sido lançados, acrescenta o mesmo meio, voaram a baixa altitude e passaram no norte de Abqaiq, voando pelo sul do Iraque e também pelo espaço aéreo do Kuwait antes de atingirem o seu alvo. A mesma fonte acrescenta que esta trajetória implicaria que o ponto de lançamento do ataque tivesse que ser “mascarado”.

Confrontado com estas informações, o Iraque ainda não deu resposta à CNN e o Pentágono recusou comentar a situação, tendo mais tarde o porta-voz do governo norte-americano, Hogan Gidley, dito aos jornalistas que, para já, não pode dizer “definitivamente” que o Irão esteve por detrás deste ataque, mas que é muito provável que tenha sido esse o cenário.

O ataque deste fim de semana provocou incêndios nas duas instalações petrolíferas do gigante saudita Aramco e foi reivindicado pelos rebeldes iemenitas Huthis, apoiados politicamente pelo Irão, grande rival regional da Arábia Saudita. Este grupo reivindica regularmente lançamentos de mísseis com drones contra alvos sauditas e afirma que age como represália contra os ataques aéreos da coligação militar liderada pela Arábia Saudita, que intervém no Iémen em guerra desde 2015.

Do lado dos Estados Unidos, o ataque foi condenado “firmemente” pela Casa Branca e por Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano, que acusou o Irão de ter “lançado um ataque sem precedentes contra o fornecimento energético mundial”.

Pelo contrário, o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Mousavi, disse que estas acusações eram “incompreensíveis e insensatas”, sugerindo que deverão justificar “ações futuras” contra o Irão, uma vez que pretendem “minar a reputação de um país, para criar um quadro para no futuro lhe aplicar sanções”.

Depois deste ataque às duas petrolíferas, a produção saudita baixou para metade — 5,7 milhões de barris por dia, cerca de 6% do fornecimento mundial. Este foi o terceiro ataque em cinco meses contra duas instalações.

