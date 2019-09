Benfica em estreia na Champions com alemães do Leipzig

O Benfica estreia-se esta terça-feira diante dos alemães do Leipzig na edição 2019/20 da Liga dos Campeões de futebol, competição em que tentará ultrapassar os fracassos das duas anteriores épocas, nas quais foi eliminado na fase de grupos.

Para a estreia no Grupo G, no Estádio da Luz, a partir das 20h00, o treinador Bruno Lage está suspenso, em virtude da expulsão na época passada num jogo da Liga Europa, e o Benfica apresenta limitações, em especial devido às lesões de Florentino e Gabriel, jogadores que iniciaram a época como titulares e estão lesionados.

???????? [LIVE] Estamos em direto da Conferência de Imprensa de antevisão ao #SLBRBL. Acompanha aqui ➡️ https://t.co/pTFz0lal8J pic.twitter.com/xvDf2LNL3z — SL Benfica (@SLBenfica) September 16, 2019

O Leipzig, fundado em 2009, teve uma única presença na Liga dos Campeões, em 2017/18, num grupo em que ficou atrás do Besiktas e do FC Porto, apurados para os oitavos de final. Nessa época, os ‘encarnados’ tiveram o pior desempenho de sempre, não somando qualquer ponto.

Benfica e Leipzig defrontam-se pela primeira vez, num encontro com arbitragem do grego Tasos Sidiropoulos, enquanto os franceses do Lyon, equipa do guarda-redes internacional Anthony Lopes, recebem os russos do Zenit, no outro jogo do grupo.

No primeiro dia deste arranque de Champions entrará também em ação o campeão europeu Liverpool, que visita o Nápoles, em jogo do grupo E.

