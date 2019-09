Debate entre Costa e Rio foi visto por 2,7 milhões de pessoas

O debate televisivo de segunda-feira à noite entre Rui Rio e António Costa transmitido em simultâneo por RTP, SIC e TVI foi visto por 2,7 milhões de pessoas, segundo avançou esta terça-feira a Marktest ao jornal Eco. O debate entre os líderes do PSD e PS superou todos os outros confrontos e tornou-se, assim, o mais visto pelos telespetadores portugueses até agora.

O debate no Pavilhão do Conhecimento foi moderado por três jornalistas, que representaram as três estações de televisão em canal aberto. A SIC liderou a audiência, com mais de um milhão de espetadores a escolherem este canal para ver o debate. Seguiu-se a TVI, que contou a audiência de cerca de 828 mil pessoas. Em terceiro surge a RTP, com cerca de 773 mil espetadores.

O frente a frente Costa-Rio torna-se assim, com larga margem, no debate das legislativas mais visto. Até agora, o confronto António Costa-Jerónimo de Sousa, no dia 2 de julho, em canal aberto, liderava a tabela, com uma audiência de 1,1 milhões de telespetadores. Em último lugar surge o debate entre a líder do Bloco de Esquerda e o líder do PAN, que prendeu a atenção de 68 mil portugueses, mas foi transmitido apelas pelo cabo.

