INEM. Das 20 ambulâncias entregues há cinco meses, 9 estão paradas

Sirenes e luzes de emergência que se desligam em andamento, frigoríficos para medicamentos que ficam sem energia e dispositivos médicos inoperacionais — de acordo com Rui Lázaro, vice-presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), estes são apenas alguns dos problemas detetados em cinco das 20 novas ambulâncias entregues ao INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) em abril deste ano pela Iveco. Ao todo, esta segunda-feira, nove destas ambulâncias estavam paradas, sete na região Norte, uma em Lisboa e outra no Algarve, confirmou fonte do INEM ao Jornal de Notícias.

De acordo com o INEM, as cinco ambulâncias com avarias elétricas estarão já a ser reparadas pela marca. Já as viaturas que as substituem, alerta o vice-presidente do STEPH, estarão “muito desgastadas”, chegando uma delas a marcar “mais de 600 mil quilómetros”.

“Mesmo quando não são recentes, são alvo de manutenções e reparações rigorosas, periódicas e sempre que necessário, por forma a garantir a segurança dos tripulantes e dos respetivos doentes”, esclareceu o INEM sobre as ambulâncias de substituição.

Continuar a ler