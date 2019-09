Investidura ou novas eleições em Espanha? Pedro Sánchez já está reunido com o rei Felipe VI

(em atualização)

O socialista Pedro Sánchez já está reunido com o rei Felipe VI, na última reunião da segunda ronda de encontros do monarca com os partidos com representação parlamentar. Logo depois, o Palácio da Zarzuela anuncia o que acontece a seguir: se o rei pede a Pedro Sánchez que se submeta a uma segunda tentativa de investidura ou se dissolve o parlamento e convoca eleições — as quartas em quatro anos.

El Rey recibe en audiencia a Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)https://t.co/OMahq3ExnN pic.twitter.com/VsOs1v0Rgm — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 17, 2019

Este último cenário parece ser o mais provável, depois de o PP e o Ciudadanos terem prometido votar, pela segunda vez, contra um governo de socialista. Para pouco contará a abstenção do Unidas Podemos, que também não chegou a acordo com o PSOE.

Se assim for, a dissolução do parlamento torna-se efetiva a 24 de setembro — data até à qual Pedro Sánchez poderia tentar, de novo, a investidura. A campanha eleitoral aconteceria entre 1 e 8 de novembro e os espanhóis voltariam às urnas a 10 de novembro.

Se, pelo contrário, o rei optar por uma segunda tentativa de investidura, o nome de Sánchez poderá começar a ser debatido no parlamento já na quinta-feira, 19 de setembro. No dia seguinte será feita a primeira votação, na qual Sánchez precisará de uma maioria absoluta para vencer: 176 votos a favor entre os 350 deputados. Se não conseguir, os deputados repetem o voto dois dias depois. Nessa segunda votação, porém, só é exigida uma maioria simples: mais votos a favor do que contra. É nessa votação que a abstenção dos partidos da oposição é fundamental, mesmo sem o voto ‘sim’.

A primeira tentativa de investidura aconteceu em julho, mas falhou com a abstenção da esquerda e os votos contra do PP e do Ciudadanos. Na altura, a negociação com a coligação liderada por Pablo Iglesias — sempre apresentada como “parceiro preferencial” dos socialistas — teve vários avanços e recuos, chegou a estar anunciada como muito próxima de estar fechada, mas acabou por nunca chegar a um aperto de mão entre os dois líderes.

Depois do chumbo no parlamento, Pedro Sánchez viu-se forçado a apelar de novo ao apoio da oposição, para evitar novas eleições. As posições entre PSOE e Podemos acabariam, porém, por tornar-se ainda mais distantes: Iglesias insiste em ter lugares de relevo no Governo, algo que Sánchez nunca aceitou. Esta terça-feira, o líder do Podemos disse mesmo que o PSOE “prefere Rivera” e lamentou que os socialistas não tenham “predisposição” para negociar.

DIRECTO https://t.co/Yeuwjp79fJ El Rey, según ha explicado Iglesias, le ha dicho que si se repiten elecciones, los tiempos de negociación no pueden ser como estos: "No puede ser que vayamos a meses de inactividad" pic.twitter.com/PVBq9MpHLj — EL PAÍS (@el_pais) September 17, 2019

A referência a Rivera surge depois de se ter vislumbrado uma espécie de geringonça de centro-direita, logo no início da semana, quando o líder do Ciudadanos propôs uma abstenção conjunta com o PP em troca de três condições. Se o Governo de Pedro Sánchez prometesse não subir impostos, não indultar os independentistas catalães presos e prometesse romper com o governo de Navarra, poderia contar com essa não oposição à sua investidura.

De imediato, o PSOE desafiou Rivera a abster-se, garantindo que as três condições, afinal, já estavam a ser cumpridas. Mas depois, por carta enviada ao líder do Ciudadanos, Pedro Sánchez foi mais específico: concordou com o não aumento de impostos, admitiu a aplicação do artigo 155.º na Catalunha, se for necessário, mas recusou afastar já a possibilidade de indultos ou romper com o governo de Navarra, garantindo apenas que é um governo “constitucionalista”.

Albert Rivera diz que viu na resposta uma tentativa de enganar os espanhóis e reafirmou o voto contra a investidura. Depois do encontro com Felipe VI, o líder do Ciudadanos confirmou a oposição a Sánchez, mas pôs qualquer decisão definitiva nas mãos do próprio socialista. “Se Sánchez retificar a sua posição, ainda há tempo para fazer este país avançar”, disse Albert Rivera.

Já antes se tinha percebido que dificilmente esse acordo com a direita seria possível, uma vez que estava obrigatoriamente vinculado ao PP, que não aceitou a proposta. Já esta terça-feira, depois de uma conversa telefónica com o líder do PSOE, Pablo Casado reafirmou a intenção de chumbar uma eventual investidura, recusando apoiar a formação de um governo por Pedro Sánchez.

