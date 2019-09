Israel. Sondagens à boca das urnas mostram empate técnico entre Netanyahu e Gantz

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, antigo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas que lidera a coligação centrista, estão numa situação de empate técnico nas primeiras sondagens à boca das urnas. Esta terça-feira, os israelitas foram pela segunda vez em cinco meses a votos para escolher o próximo chefe de Estado.

Segundo o The New York Times, ainda é cedo para determinar se os partidos de ambos — o Likud de Netanyahu e a coligação Azul e Branca de Gantz — terão ou não assentos suficientes no parlamento para formar uma coligação de governo. De acordo com duas sondagens à boca das urnas, citadas por este jornal, Benny Gantz parece ter uma certa vantagem. Porém, numa terceira projeção os dois surgem empatados, o que denuncia um combate renhido, como, aliás, se previa inicialmente.

A projeção do Canal 12 da televisão israelita, citada pela publicação Haaretz, mostra o partido de Gantz com 34 assentos no Knesset (o parlamento israelita) e aponta 33 assentos para o Likud. O Canal 13 dá 33 assentos à coligação centrista e outros 31 ao Likud. Uma terceira sondagem, da estação de televisão estatal Kan, mostra os partidos empatados com 32 deputados.

Segundo as sondagens, nem o partido Likud, de Netanyahu, nem o partido centrista Azul e Branco, de Gantz, conseguirão apoio político suficiente para formar Governo, já que nenhum deles alcançará os 61 lugares necessários no parlamento.

O movimento Lista Unida, que agrupa os partidos árabes, deverá ser a terceira lista mais votada no parlamento, de acordo com as sondagens, obtendo entre 11 e 13 deputados. O partido de direita Israel Our Home fica para trás, conseguindo apenas 10 deputados, segundo a estação Kan, e oito, segundo o Canal 12.

O ultra-ortodoxo Shas deverá, por sua vez, alcançar entre oito e nove deputados, e o Judaísmo Unido pela Tora conseguirá oito deputados, segundo todas as sondagens à boca das urnas. A coligação de partidos de direita e ultra-direita, Yamina, liderada por Ayelet Shaked (ex-ministro da Justiça), terá entre seis e oito deputados.

Os partidos menos votados, segundo as sondagens, será o Labes-Guesher, que une o histórico Partido Trabalhista e um dos partidos de centro-direita, e a União Democrática, que inclui a esquerda pacifista, ficando ambos estas duas forças políticas com cinco a seis deputados. Ainda de acordo com as sondagens, o partido extremista Poder Judaico (liderado por Otzmá Yehudit) não atingirá os 3,25% dos votos, que lhe daria entrada no parlamento.

Até às 20h00 locais (menos duas que em Portugal continental) votaram 63,7% dos eleitores, 2,4 pontos percentuais a mais do que o registado nas eleições de abril último, isto de acordo com o Comité Central de Eleições.

A 9 de abril de 2019, o Likud de Netanyahu venceu as eleições legislativas com 26,46% dos votos, elegendo 35 deputados. No entanto, a coligação centrista Azul e Branca ficou imediatamente atrás com 26,13% dos votos — Gantz elegeu igualmente 35 deputados para o Knesset (o parlamento israelita) e impediu a formação de uma maioria clara.

