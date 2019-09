Já pode dormir no castelo de “Downton Abbey” através do Airbnb

O Castelo de Highclere, cenário principal da série “Downton Abbey”, vai estar disponível no Airbnb para uma estadia de uma noite. A condessa de Carnarvon, a anfitriã, promete uma noite “digna da realeza” a 26 de novembro num dos 300 quartos do castelo do século XVII. Só há duas condições para ser o convidado escolhido: pagar 120 libras (o equivalente a 135,50 euros) e provar ser um fã incondicional da série.

De acordo com a página do Castelo de Highclere no Airbnb, a reserva pode ser feita a partir da meia-noite de 1 de outubro, uma terça-feira. “Esta marcação vai ser muito popular. Portanto, para reservar, deve ter um perfil verificado no Airbnb, críticas positivas e ser apaixonado por ‘Downton Abbey’. Por favor, identifique o seu hóspede ao solicitar a reserva”, pede a condessa de Carnarvon no anúncio.

Durante a estadia, os anfitriões vão oferecer um encontro para cocktails no salão do castelo, um jantar tradicional com os condes na sala de jantar e um serão na biblioteca. Depois, os convidados vão dormir numa suite com casa de banho privativa e uma varanda com vista para os jardins com quatro quilómetros quadrados de área. Na manhã seguinte, antes do check out, os anfitriões oferecem um pequeno-almoço e uma visita privada pelo Castelo de Highclere. No fim, vai haver uma última surpresa “para apreciar um pouco mais do castelo quando chegar a casa”.

Esta oportunidade surge a tempo da estreia do filme “Downton Abbey” em Portugal, agendada para a próxima quinta-feira, 19 de setembro. O filme foi realizado por Michael Engler e conta o reboliço vivido no Castelo de Highclere em 1927, quando o rei Jorge V e a rainha Maria anunciaram que iriam visitar a família Crawley.

