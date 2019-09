Juiz Rui Rangel recusa julgar recurso da Operação Marquês

O juiz Rui Rangel recusou, esta terça-feira, apreciar o recurso da Operação Marquês que lhe tinha sido distribuído. Num despacho a que o Observador teve acesso, o magistrado diz que, agora que recebeu o recurso em causa, constatou que se trata de um processo apenso ao processo principal da Operação Marquês, no qual está impedido de intervir. Rangel lembra que um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proferido em março de 2017, determinou o seu afastamento dos recursos relacionados com o processo que tem José Sócrates e Ricardo Salgado como principais arguidos.

No mesmo despacho, Rui Rangel explica que entende que essa proibição a”abrange todos os processos apensos” que sejam adicionados à Operação Marquês, e não apenas o caso principal. Assim, concluiu, não pode julgar o recurso que lhe foi distribuído a 9 de setembro, pelo que ordena que ele seja entregue a outro juiz desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa.

Está, assim, determinado por decisão transitada em julgado a impossibilidade da minha intervenção, como Juiz, no processo que agora me foi presente, pelo que o processo deverá de imediato ser objecto de nova distribuição”, conclui.

Ao Observador, ainda na sexta-feira, o magistrado assegurou que iria afastar-se. “Se houver a mínima ligação, mesmo que indireta, à Operação Marquês, naturalmente peço escusa”, garantiu. Rangel dizia que não tinha “liberdade” para decidir questões relacionadas com o processo que tem José Sócrates como principal arguido.

Sinto que não tenho liberdade para decidir questões relacionadas com a Operação Marquês. E, mais que isso, tenho medo”, explicou.

Também na semana passada, o Ministério Público avançou com um pedido de recusa do juiz. O MP alegava que havia “motivo grave e sério” para duvidar da imparcialidade do magistrado no processo em causa. No mesmo despacho desta terça-feira, Rui Rangel diz que esse pedido formal de afastamento deve ser considerado inútil, porque já não faz sentido, agora que ele próprio já se afastou.

A decisão de Rui Rangel surge depois da polémica da semana passada, provocada pelo regresso do juiz desembargador ao Tribunal da Relação de Lisboa. Rangel, que é arguido na Operação Lex por suspeitas de crimes de tráfico de influências, branqueamento de capitais e fraude fiscal, esteve afastado durante nove meses das suas funções. A medida de suspensão preventiva, aplicada pelo Conselho Superior da Magistratura no âmbito de um processo disciplinar, acabou, porém, por expirar sem que houvesse ainda uma decisão sobre uma eventual sanção disciplinar e ainda sem acusação no processo-crime.

Desde que voltou, o juiz já decidiu quatro processos, como juiz-adjunto do relator, Almeida Cabral. E foram-lhe distribuídos outros seis — um deles, o que resulta de um apenso da Operação Marquês, relacionado com emails apreendidos a Paulo Lalanda de Castro, antigo administrador da Octapharma. Esse facto acabou por lançar alguma confusão, já que os emails tinham sido pedidos à Operação Marquês por um outro processo, o da Operação O Negativo. Apesar dessa ligação, o recurso faz mesmo parte do processo que envolve José Sócrates e não daquele que investiga alegados crimes de corrupção no negócio do sangue.

