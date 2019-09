Português assassinado à facada no estado de São Paulo em alegado crime passional

Um português de 45 anos foi assassinado na madrugada de terça-feira, dia 17 de setembro, no centro de Santos, cidade costeira do estado de São Paulo, no Brasil, escreve a publicação G1.

Carlos Marques da Costa Ferreira foi morto à facada, vítima de um crime que a polícia acredita ser passional, visto que a mesma mulher, de 65 anos, mantinha um relacionamento tanto com o suspeito como com a vítima, acrescenta o jornal.

A mulher e Carlos Marques da Costa Ferreira estavam a chegar ao apartamento onde ela vive quando foram surpreendidos pelo suspeito. O presumível autor do crime foi identificado por testemunhas, mas conseguiu fugir antes de a polícia chegar.

A própria mulher, que presenciou o crime, prestou depoimento mas não conseguiu fornecer muitos detalhes, já que se encontrava em estado de choque.

As investigações prosseguem e a Polícia Civil está agora à procura do criminoso que permanece em fuga.

