Taylor Swift atua no Nos Alive a 9 de julho de 2020

A notícia está a ser avançada esta terça-feira à tarde no site da cantora norte-americana e está a causar comoção entre os fãs: Taylor Swift vai voltar à estrada em 2020, para apresentar o novo álbum. E um dos 12 concertos da digressão vai ser em Portugal.

GUYS THERE’S EVENT DATES ON TAYLOR SWIFT’S WEBSITE HAS ANYONE SEEN THIS?!???? pic.twitter.com/fICKqSVuTT — ????????????????, Ben (fan account) (@TS7Track3) September 17, 2019

Ao Observador, fonte da promotora Everything is New confirmou que a cantora vai atuar no primeiro dia do Nos Alive, 9 de julho.

O de Taylor Swift, de 29 anos, é um dos primeiros nomes confirmados para a próxima edição do festival, que decorrerá entre 9 e 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés.

