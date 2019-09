Troque o restaurante pela comida à porta de casa

Quer desfrutar a 100% destes momentos? JOMO é a palavra de ordem

Vamos ser honestos: por muito que goste de cozinhar, por vezes, simplesmente não apetece! E não há qualquer problema nisso, não significando, claro, que vai passar fome. É possível comer bem sem ter de caprichar na cozinha ou ter de se deslocar a um restaurante e enfrentar as filas de espera ou a busca por um lugar de estacionamento vago. A solução consiste em pegar no seu telemóvel, encomendar o seu jantar e esperar que a comida chegue até si através de um serviço de entregas, como o McDelivery . Nesta quinta-feira, dia 19 de setembro, a McDonald’s convida-o a celebrar o Global McDelivery Day. Relaxe, não precisa de caprichar no traje, de sair de casa nem sequer de fazer conversa de circunstância. Basta que, no conforto do seu lar, adira ao McDelivery Night In (exclusivo nesta data): encomende a sua refeição preferida McDonald’s através das app Glovo ou Uber Eats e desfrute dela, de preferência, na companhia das pessoas mais importantes para si. E melhor: sem ter de pagar a taxa de entrega.

De que serve estar rodeado de quem mais ama se estiver sempre de telemóvel na mão e a consultar as redes sociais?

No Global McDelivery Day, a taxa de entrega não entra na conta Nesta quinta-feira, dia 19 de setembro, a McDonald’s celebra, a nível mundial, o Global McDelivery Day. Nesse dia, a marca convida todos os consumidores a juntarem-se a esta celebração através da McDelivery Night In. Isto é, comer sem sair do conforto do seu lar e, melhor ainda, sem ter de pagar a taxa de entrega nos pedidos McDelivery (que no dia 19 de setembro fica por conta da McDonald’s) através das app Uber Eats e Glovo.

Não estar 100% presente significa que vai perder momentos importantes, que, quem sabe, poderiam constituir algumas das melhores recordações da sua vida. E para que consiga evitar este tipo de comportamento, tem de aceitar que não tem de estar a par de tudo. No Global McDelivery Day (19 de setembro), aproveite o facto de não pagar a taxa de entrega nos produtos da McDonald’s encomendados através das app da Glovo ou da Uber Eats, e coloque em prática a tendência JOMO. Significa joy of missing out e surgiu em oposição a FOMO (fear of missing something), isto é, medo de perder alguma coisa, de não estar a par do mundo. De um modo muito simples, JOMO consiste em “desligar-se” do que está a acontecer nas redes sociais e em privilegiar o tempo de qualidade passado em casa — seja a ver o episódio da sua série preferida ou a reunir um bom grupo de amigos ou familiares à mesa. E as vantagens de fazê-lo são inúmeras. Conheça aqui cinco delas.

1. Ficar enrolado no sofá com a sua cara metade

Estar confortavelmente no sofá de sua casa já é, por si só, espetacular. Se a companhia for boa, melhor ainda. E é uma pena ter de interromper o bom momento que está a passar com quem mais ama só porque não tem nada de jeito em casa para jantar e, por isso, tem de sair para jantar fora ou para ir comprar uma refeição. Quando existem serviços de entrega em que a comida lhe bate literalmente à porta — bem, não literalmente, mas quase —, não terá de abdicar de ficar enrolado no sofá com a sua cara metade. Só terá mesmo de se levantar para receber o jantar!

Menu McDonald’s ideal para ocasião: ShareBox 10 Chicken McNuggets, para partilhar romanticamente.

2. Não desesperar para encontrar um lugar de estacionamento

Dá voltas e voltas ao quarteirão do restaurante à procura de um lugar de estacionamento, e, quando pensa que finalmente encontrou um, depara-se com a frustração de perceber que estava ocupado por um carro de pequenas dimensões? Já todos passámos por isso. Já para não falar de que quase todo o estacionamento é agora pago, o que acresce a despesa. Há jantares que valem a pena todo esse esforço, seja pela companhia, ocasião ou tipo de comida. Mas há dias em que não estamos minimamente para aí virados e o que apetece mesmo é que a comida apareça na mesa da cozinha só com um estalar de dedos. Ok, isso ainda não é possível, mas estamos perto. Basta pegar no seu telemóvel, encomendar através das app Uber Eats e Glovo, e está feito!

Menu McDonald’s ideal para ocasião: Menu Signature Classic, porque os clássicos nunca falham.

3. Não ter de esperar em filas no restaurante

Decide ir jantar fora e começa a aperaltar-se. Depois, conduz até ao destino e, quando finalmente consegue encontrar um lugar de estacionamento disponível, dirige-se ao restaurante só para descobrir que há uma fila de espera pela mesa. Se tiver sorte, até pode ser que não tenha de aguardar muito tempo, mas nunca se sabe. Há pessoas que têm reserva já feita ou são prioritárias (como é o caso dos idosos), o que pode significar que a próxima mesa livre não será para si. Agora imagine que em vez de optar por jantar fora, tinha encomendado a sua refeição. Nada de deslocações ou filas de espera e — a cereja no topo do bolo — pode aproveitar o tempo que a sua comida leva a chegar até si para fazer algo realmente produtivo — como pôr a casa em ordem ou simplesmente relaxar, que também é preciso.

Menu McDonald’s ideal para ocasião: Menu Signature Cogumelos, para uma experiência gourmet.

4. Poder estar vestido com a roupa mais confortável de sempre

Quando se está mesmo bem de pijama, ter de trocar para uma roupa, digamos, mais “decente” para se apresentar em público pode parecer tudo menos apetecível. E se o motivo para fazê-lo é ter de ir comprar os ingredientes para preparar o jantar ou ter de ir comprar a sua refeição já preparada, temos, desde já, boas notícias para si: não é de todo necessário. Isto porque basta pegar no telemóvel e encomendar o seu jantar. E de uma coisa pode ter a certeza: o estafeta não o vai julgar por estar de pijama.

Menu McDonald’s ideal: McFlurry M&M’s, a comida de conforto que combina com o outfit.

5. Ver a sua série preferida enquanto come

Depois de um dia agitado, por exemplo, no trabalho, uma das coisas que menos apetece é ter de colocar um avental e o tacho ao lume. Até o simples facto de ter de voltar a sair de casa para ir procurar um restaurante para jantar pode parecer um sacrifício. Felizmente, o leque de alternativas vai além destas duas opções. Uma delas passa mesmo por não sair de casa! Pegue no telemóvel para encomendar comida, através das app Glovo ou Uber Eats, e veja a sua série favorita enquanto janta.

Menu McDonald’s ideal para ocasião: McMenu Dallas BBQ Original, para estar em sintonia com as personagens da nova série americana.

Usufruir destas vantagens é com o McDelivery

Lançado em Portugal há quase 2 anos, em novembro de 2017, o McDelivery é um serviço de entrega da McDonald’s, para que possa desfrutar das suas refeições e menus preferidos. E como pode usufruir do McDelivery? É simples: só tem de fazer o download das app Uber Eats ou Glovo, disponíveis tanto para Android como para Apple, ou aceder aos sites ubereats.com ou glovoapp.com. A melhor parte é que não tem de ficar na expectativa relativamente ao tempo a que a sua refeição vai demorar a chegar até si; através destas app pode acompanhar o estado da sua encomenda! Já encomendou o seu jantar? Já o tem à sua frente? Então, é hora de guardar o telemóvel. Não vai precisar mais dele e sempre segue a tendência JOMO.

