Arábia Saudita diz que é “inegável” que ataque às refinarias é “patrocinado pelo Irão”

O ministério da Defesa da Arábia Saudita disse esta quarta-feira que é “inegável” que o ataque contra duas das suas refinarias no passado fim-de-semana foi “patrocinado pelo Irão” e acrescenta que é falso que os drones tenham sido lançados a partir do Iémen.

“Este ataque não teve origem no Iémen, apesar de todo os esforços do Irão para tentar passar essa ideia”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa da Arábia Saudita, Turki al-Malki, dizendo que a possibilidade de os houthis — rebeldes xiitas que combatem a coligação saudita no Iémen — terem lançado o ataque é uma “falsa narrativa”.

“A cooperação do Irão com um grupo na região [os houthis] está a ser usada para criar esta falsa narrativa”, disse.

BREAKING: Saudi spokesman says attack on oil sites were "unquestionably sponsored by Iran". Follow updates: https://t.co/Nhe2gXsBrm https://t.co/53Qz8WAHFN — Al Jazeera News (@AJENews) September 18, 2019

De acordo com a Arábia Saudita, o ataque terá partido do Norte do país e não a Sul, onde se encontra o Iémen. Para demonstrá-lo, foi demonstrado um vídeo de segurança de uma das refinarias atingidas, que, segundo o porta-voz Turki al-Malki, demonstrava drones a voarem uma trajetória de Norte para Sul.

Ainda assim, aquele responsável não referiu qual foi o local do lançamento do ataque. “Estamos a trabalhar para descobrir qual foi o local”, referiu. De acordo com a CNN, que cita fontes das administrações sauditas e dos EUA, é possível que o ataque tenha partido de uma base iraniana em solo iraquiano.

Para sustentar o envolvimento do Irão, o briefing saudita incluiu a demonstração de imagens dos destroços dos drones utilizados para o ataque, alguns dos quais foram expostos in loco na conferência de imprensa. Entre os destroços, encontram-se asas em forma de delta — uma característica dos drones iranianos, segundo porta-voz saudita.

O mesmo responsável disse ainda que os dados recolhidos dos aparelhos informáticos a bordo dos drones demonstram que estes têm origem iraniana.

O sauditas garantem ainda que abateram 18 drones iranianos e que estes lançaram sete mísseis-cruzeiro, cujos destroços também foram localizados.

Captura de ecrã da Al-Jazeera, com imagens da conferência de imprensa. Este domingo, 15 de setembro, duas refinarias sauditas foram atingidas por drones, diminuindo para menos de metade a produção petrolífera da Arábia Saudita, segundo maior produtor no mundo e maior exportador.

Irão nega autoria dos ataques e responsabiliza houthis

Esta quarta-feira, ainda antes da conferência de imprensa do Ministério da Defesa saudita, mas já depois de os EUA terem apontado o dedo a Teerão, o ministro da Defesa do Irão negou a autoria do ataque. “Rejeitamos total e veementemente estas acusações. É fácil acusar alguém sem apresentar quaisquer provas. Não têm qualquer valor”, disse Amir Hatami.

“Se os EUA acreditam [que o Irão lançou o ataque], então são responsáveis por essa afirmação. Toda a gente sabe que o Irão protege determinadamente a paz na região”, acrescentou.

De acordo com o ministro da Defesa do Irão, o ataque partiu dos houthis — aos quais se refere simplesmente como “iemenitas”.

“Foi algo que aconteceu entre dois países em guerra. Os iemenita disseram claramente que foram eles que lançaram os ataques. E a lógica deles é clara. É um país que tem sofrido com a guerra e cuja população sofreu com os ataques e com um cerco”, disse. “É evidente que isto se deve à guerra entre os dois países.”

