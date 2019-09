Conan Osíris, Whales e Reis da República no festival Portugal Alive, em Espanha

A música portuguesa vai estar em destaque no fim de semana, em Espanha, com o festival Portugal Alive, que leva até Madrid e Barcelona os músicos Conan Osiris, Whales e Reis da República, foi anunciado esta quarta-feira.

De acordo com a organização, os músicos vão dar concertos de entrada gratuita naquelas duas cidades espanholas, na sexta e no sábado, no âmbito do Portugal Alive, programa anual apoiado pelo Cultura Portugal em Espanha, que já levou mais de uma dezena de artistas portugueses a atuar perante o público espanhol.

Assim, na sexta-feira, em Barcelona, e no sábado, em Madrid, sobem ao palco Conan Osíris, apelidado como “cantor do futuro” e representante de Portugal na última edição da Eurovisão, os Whales, “a promissora banda de Leiria”, e Reis da República, a “nova sensação rock da cena musical underground lisboeta”, descrevem os organizadores.

O objetivo deste festival, que se realiza pelo sexto ano consecutivo, é promover a cultura portuguesa contemporânea junto do público espanhol e ainda a aproximação à comunidade portuguesa residente em Espanha.

Desde que teve início, este programa, já levou a Madrid e Espanha nomes da musica portuguesa da atualidade como Capicua, Bruno Pernadas, Noiserv, Capicua, Linda Martíni, Dead Combo e B Fachada, entre outros.

Ao longo dos últimos anos, Portugal tem figurado como país de destaque em diversos festivais promocionais, como o Eurosonic Noorderslag, em Groningen, na Holanda, e o South By Southwest (SXSW), em Austin, Texas, Estados Unidos, sendo já presença regular em muito deles.

