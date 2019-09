Demite-se secretário de estado da Proteção Civil

Cerca de três horas depois de o primeiro-ministro António Costa ter dito aos jornalistas que o Governo estava “tranquilo” com a operação da Polícia Judiciária, que implicou buscas ao Ministério da Administração Interna e à sede da Proteção Civil, foi anunciado que o secretário de estado com aquele pelouro tinha pedido a demissão. Artur Neves, o secretário de estado da Proteção Civil, alegou, no entanto, motivos pessoais, mas foi ele quem esteve no centro do fogo, quando há dois meses veio a público que tinha adquirido 70 mil golas âmbito dos programas “Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras”. E que estas golas eram, afinal, inflamáveis. O Correio da manhã e a Sábado avançam que foi constituído arguido.

Na sequência do pedido de exoneração, por motivos pessoais, do secretário de estado da Proteção Civil, o Ministro da Administração Interna aceitou o pedido e transmitiu essa decisão ao primeiro-ministro”, anunciou o MAI em comunicado.

Depois de se perceber que as golas eram inflamáveis, percebeu-se também que estas tinham sido adquiridas a uma empresa, criada pouco antes da aquisição, por ajuste direto e a um preço superior ao do mercado. A Foxtrot — Aventura, Unipessoal, Lda. pertence a Ricardo Nuno Peixoto Fernandes, residente em Longos, Guimarães e casado “em comunhão de adquiridos” com a presidente da junta de freguesia de Longos, Isilda Silva, eleita com o apoio do PS. A informação fez cair o adjunto de Artur Neves, Francisco Ferreira, que se responsabilizou pelos contratos.

O também presidente da concelhia do PS em Arouca, concelho que já foi presidido por Artur Neves, disse à data publicamente que tinha sido ele a recomendar uma mão cheia de empresas para o ajuste direto para a compra das 70 mil golas inflamáveis e dos 15 mil kits de emergência entregues a povoações no âmbito do programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”. No entanto, contactadas as empresas, houve quem dissesse que nunca tinha sido contactado por Francisco Ferreira ou qualquer membro ou funcionário do do Governo, outras nem sequer produziram os bens do objeto do contrato.

Já depois da demissão de Francisco José Ferreira, o Observador noticiou também que o filho de Artur Neves tinha uma empresa que tinha feito contratos públicos com o Estado, ao arrepio da lei das incompatibilidades prevista para os titulares de cargos políticos. Nuno Neves é dono de 20% da Zerca Lda. Esta empresa foi criada em 2015, quando o atual secretário de Estado ainda era presidente da Câmara de Arouca, cargo que ocupou durante 12 anos, antes de sair para o Governo.

Aliás o próprio José Artur Neves declarou que o filho tinha aquela participação no seu registo de interesses à Assembleia da República. Este registo consiste na inscrição, em livro próprio, de todas as atividades suscetíveis de gerarem incompatibilidades ou impedimentos e quaisquer atos que possam proporcionar proveitos financeiros ou conflitos de interesses. A Zerca foi criada em julho de 2015 sob o nome de Portzerc para construção civil e promoção imobiliária.

Segundo o portal do Ministério da Justiça, Nuno Neves, filho do então presidente da Câmara, era um dos quatro sócios. Entrou com mais de 13 mil euros no negócio. O maioritário era Fernando Teles, que entrou com cerca de 19 mil, um empresário que enriqueceu em Angola e é administrador do banco EuroBic. Dois anos depois, Fernando Teles renunciaria à sua participação — deixando Nuno Neves apenas com os outros dois sócios, ambos da família Teles — e a empresa mudaria de nome. Hoje, a Zerca funciona em Vila Nova de Gaia, cresceu até Lisboa e tem obras em Luanda.

Também nesta sequência Artur Neves reagiu, alegando total desconhecimento do caso. E manteve-se no cargo de secretário de estado, depois de o próprio Governo ter pedido à Procuradora Geral da República um parecer sobre o regime das incompatibilidades para perceber se o responsável pela Proteção Civil devia ou não ser demitido.

Esta quarta-feira, poucas horas depois de se saber que cerca de 200 investigadores da PJ e do próprio Ministério Público estavam a fazer buscas no gabinete do secretário de estado da Proteção Civil, dos seus assessores, na sede da Proteção Civil e em várias empresas do País, o governante acabou por pedir a demissão. Alegou, no entanto, motivos pessoais.

O MInistério Público diz que no inquérito que deu origem às buscas se investigam “factos suscetíveis de integrarem crimes de fraude na obtenção de subsídio, de participação económica em negócio e de corrupção”.

Continuar a ler