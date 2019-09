Donald Trump nomeia Robert C. O’Brien como novo conselheiro de Segurança Nacional

Donald Trump nomeou esta quarta-feira Robert C. O’Brien, que servia até agora como negociador de reféns para o governo, como novo conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. O’Brien substitui assim John Bolton, que foi despedido no dia 10.

“Estou feliz por anunciar que vou nomear Robert C. O’Brien, atualmente a servir com muito sucesso como Enviado Especial do Presidente para os Negócios Estrangeiros no Departamento de Estado, como o nosso novo Conselheiro de Segurança Nacional”, escreveu Trump no Twitter. “Já trabalhei muito com o Robert. Ele vai fazer um bom trabalho!”, acrescentou.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!

