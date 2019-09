Duas portuguesas entre as 50 startups de inteligência artificial mais promissoras para a Forbes

Duas das 50 startups da América mais promissoras em Inteligência Artificial, destacadas pela revista Forbes este ano, têm ADN português. São elas a Feedzai, que está em 15.º lugar, e a DefinedCrowd, que ocupa o 46.º lugar da lista elaborada pela revista norte-americana. Este ranking analisa empresas que mostrem que “técnicas como machine learning [software inteligente que aprende com padrões de utilização], processamento de linguagem natural ou visão computacional são uma parte essencial do seu modelo de negócio”, refere a publicação.

Em 15.º lugar, a Forbes destaca a Feedzai, uma startup portuguesa fundada em 2011 por Nuno Sebastião, Pedro Bizarro e Paulo Marques ,que tem como objetivo tornar a atividade bancária mais seguro através de um software de inteligência artificial anti-fraude. Em fevereiro do ano passado, recorde-se, a empresa foi também destacada pela Forbes como uma das 50 startups de tecnologia financeira com maior potencial na Europa e foi apontada como o “próximo unicórnio” (empresa que vale mil milhões de dólares) de origem portuguesa.

Segundo a Forbes, a Feedzai foi lançada “para combater a fraude e a lavagem de dinheiro” e desde o seu lançamento “muitos outros concorrentes começaram a divulgar como as suas próprias ferramentas foram além dos sistemas baseados em regras para o machine learning“. Com escritórios em Lisboa, Porto, Coimbra, Silicon Valley, Nova Iorque e Reino Unido, a startup portuguesa já levantou investimentos no valor de 82 milhões de dólares (cerca de 74 milhões de euros) e está atualmente avaliada em 575 milhões de dólares (cerca de 521 milhões de euros).

Já em 46.º lugar está a DefinedCrowd, uma startup fundada em 2015 por Daniela Braga e atualmente avaliada em 38,8 milhões de dólares (cerca de 35,2 milhões de euros). A empresa de análise de dados com recurso a inteligência artificial “recruta freelancers através de uma plataforma chamada Neevo e atribui-lhes tarefas como rotular imagens ou gravar áudio, acelerando o seu trabalho com a automação baseada em machine learning, sempre que possível”, conta a Forbes.

Atualmente, a empresa conta com mais de 40 clientes a nível global, incluindo nomes como a BMW e a Mastercard ou as portuguesas EDP e Grupo Mello Saúde”. Em entrevista ao Observador, Daniela Braga referiu que a fórmula para estar hoje a liderar uma equipa de 70 pessoas em três continentes diferentes passou por um doutoramento em tecnologia de discurso, um mestrado em linguística aplicada, um curso de Literatura e Língua Portuguesa na Universidade do Porto e oito anos de trabalho na Microsoft, onde desenvolveu ferramentas de software de linguagem. A empresa já levantou investimentos de 13,1 milhões de dólares e está atualmente no processo de levantamento de uma ronda de financiamento de série B até ao final do ano.

A lista da Forbes coloca em primeiro lugar a Nuro, uma startup americana fundada por Dave Ferguson e Jiajun Zhu que desenvolve veículos autónomos de transporte de mercadorias e que está avaliada em mais de dois mil milhões de dólares. No entanto, o artigo da revista norte-americana destaca um problema com que este ranking reflete: apenas oito startups presentes na lista foram fundadas ou cofundadas por mulheres, sendo “um possível motivo de preocupação”, uma vez que “há estudos que demonstram que a inteligência artificial pode constituir preconceitos nos dados e isso pode acontecer com maior probabilidade se houver menos mulheres e minorias sub-representadas”.

