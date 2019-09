GNR e bombeiros procuram homem desaparecido em Boticas

Militares da GNR e bombeiros de Boticas, em Vila Real, estão a proceder a buscas por um homem de 61 anos que foi dado como desaparecido na aldeia de Ardãos, segundo fonte desta força policial.

O alerta à GNR foi dado por familiares do homem, que já estará desaparecido desde terça-feira. Esta tarde os militares iniciaram as buscas, com o apoio dos bombeiros de Valpaços.

Para a operação, foram mobilizadas duas equipas compostas por homem e cão da GNR. De acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 17h30 estavam no local 16 operacionais e cinco viaturas.

