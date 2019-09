Jovens agricultores lamentam eliminação da carne de vaca na Universidade de Coimbra

A Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (APAJ) considerou esta quarta-feira lamentável e alarmista a decisão da Universidade de Coimbra (UC) de eliminar o consumo da carne de vaca das cantinas universitárias a partir de janeiro de 2020.

Considerando a medida “alarmante e extremamente prejudicial” para os agricultores, a APAJ teme que, “pelo andar da carruagem, venha agora um outro responsável proibir o consumo de leite de vaca, o consumo de pão, o uso de camisolas de lã das nossas ovelhas, ou até os sapatos de pele, cujas alternativas são as fibras derivadas do petróleo“.

Será que alguém já se preocupou, verdadeiramente neste país, com os gases poluentes que libertam os automóveis de alunos, professores, reitores e de todos os cidadãos em geral? Será que transportes públicos e automóveis elétricos não deveriam ser uma excelente alternativa para atingirmos os objetivos do país relativamente à descarbonização”, questiona.

Para a associação, as universidades e escolas devem fazer estudos e recomendações, colocar à disposição dos seus estudantes nas cantinas mais do que uma opção nas suas ementas, mas não devem tomar “medidas radicais desta natureza, pois todos deveriam ter oportunidade de escolher o que gostam ou não de comer”.

Esperamos que esta notícia seja um erro ou algum lapso, caso contrário a UC está a ir por caminhos muito delicados, atendendo à biodiversidade de que as nossas vacas se alimentam no pastoreio natural ou semeado com pastagens permanentes, que seguramente fixam muito mais CO2 do que aquele que é emitido pelos animais”, sublinha o comunicado.