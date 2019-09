Mau tempo provocou deslizamento de terras em São Miguel mas situação foi resolvida

A chuva provocou na noite passada “um deslizamento de terras na Estrada Regional de Água de Alto”, em São Miguel, levando à “obstrução da via”, uma situação entretanto resolvida, disse à Lusa esta quarta-feira fonte da Proteção Civil dos Açores.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, a ocorrência naquela via do concelho de Vila Franca do Campo “foi resolvida hoje” pelas 9h locais (mais uma hora no continente) com a intervenção dos “bombeiros e elementos da Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações”.

As ilhas de São Miguel e Santa Maria estiveram até às 6h locais desta quarta-feira sob aviso amarelo devido às previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

O aviso amarelo é emitido quando as condições meteorológicas representam um “risco para determinadas atividades”.

