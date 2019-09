Parlamento Europeu aprova 100 milhões de euros adicionais para Horizonte 2020 e Erasmus+

O Parlamento Europeu (PE) aprovou esta quarta-feira um orçamento retificativo para 2019 que atribui mais 100 milhões de euros aos programas da União Europeia (UE) para a investigação, o Horizonte 2020, e a mobilidade dos estudantes, o Erasmus+.

O programa de investigação e inovação da UE, Horizonte 2020, é reforçado com um montante adicional de 80 milhões de euros e o programa para a mobilidade dos estudantes, Erasmus+, com 20 milhões de euros.

Estes montantes suplementares deverão contribuir, segundo a assembleia europeia, para reforçar a resposta da UE às alterações climáticas e adaptar melhor o setor da educação às necessidades do mercado de trabalho.

Do montante destinado ao Horizonte 2020, 34,6 milhões de euros são afetados à rubrica orçamental “Concretização de um sistema europeu de transportes que seja eficiente na utilização dos recursos, respeitador do ambiente, seguro e sem descontinuidades”, a fim de reforçar as ações contra as alterações climáticas, em especial as pilhas, os veículos ecológicos e a ecologização da aviação.

Os restantes 45,4 milhões de euros destinam-se ao reforço da investigação no domínio das tecnologias futuras e emergentes, sendo este montante canalizado para os parâmetros “Produção de energia revolucionária com emissões nulas para uma descarbonização total” e “Tecnologias relacionadas com a energia e as alterações climáticas”.

Em relação ao Erasmus+, o financiamento adicional visa impulsionar atividades fundamentais de mobilidade no domínio do ensino superior e do ensino e formação profissionais, com alguns dos fundos a serem destinados às Universidades Europeias.

O projeto de orçamento retificativo foi aprovado em plenário, na cidade francesa de Estrasburgo, com 614 votos a favor, 69 contra e 10 abstenções.

Com este aumento, o orçamento total para a investigação e a mobilidade dos estudantes em 2019 atingirá 15.200 milhões de euros.

