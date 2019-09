Reserva Federal dos EUA volta a descer taxas de juro, mas Trump queria mais: “Não têm coragem!”

A Reserva Federal (Fed) anunciou esta quarta-feira uma descida de 25 pontos base nas suas taxas de juro, a segunda em dois meses, prometendo agir de forma apropriada a “manter a expansão”.

Esta é a segunda descida deste ano e as taxas de juro ficam agora entre 1,75% e 2%.

No final de uma reunião de dois dias, a Fed, banco central norte-americano, também indicou que reviu em alta a sua previsão de crescimento em 2019 para 2,2% em vez de 2,1%.

Em reação, Donald Trump criticou a Reserva Federal e o seu diretor, Jay Powell — algo que faz recorrentemente. “Jay Powell e a Reserva Federal falharam mais uma vez. Não tem coragem, nem sentido, nem visão! Um comunicador terrível”, escreveu o Presidente dos EUA no Twitter.

A decisão anunciada esta quarta-feira pela Reserva Federal surge apesar das críticas por parte de Donald Trump. A 11 de setembro, o Presidente dos EUA tornou a defender que a taxa de juro devia ser “diminuída para zero ou menos”.

“Os juros podiam ser bastante reduzidos, ao mesmo tempo que os prazos podiam ser substancialmente aumentados”, disse à altura.

The Federal Reserve should get our interest rates down to ZERO, or less, and we should then start to refinance our debt. INTEREST COST COULD BE BROUGHT WAY DOWN, while at the same time substantially lengthening the term. We have the great currency, power, and balance sheet…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019