Caça F16 despenha-se em França. Piloto ejetou-se e está preso em linhas de alta tensão

Um caça belga F16 despenhou-se na manhã desta quinta-feira na cidade de Pluvigner, em França. O piloto conseguiu ejetar-se antes do aparalho cair, mas ficou com o para-quedas preso em linhas de alta tensão. No aparelho seguia um outro piloto, que também se ejetou e está em segurança, disse à Associated Press fonte das autoridades locais. As equipas de emergência estão a tentar resgatar o piloto.

“Um dos nosso F16 despenhou-se perto de Lorient, em França. Os pilotos ejetaram-se”, confirmou a Força Aérea da Bélgica.

NEWS @BeAirForce

– un de nos F16 s'est écrasé près de Lorient en France. Les pilotes ont quitté l'avion avec leurs sieges éjectables. — Belgian Air Force???????? (@BeAirForce) September 19, 2019

O avião caiu numa área habitada, mas não há registo de vítimas. Cerca de 100 polícias evacuaram a área e montaram um perímetro de segurança com cerca de 500 metros.

As imagens que estão a circular nas redes sociais mostram o piloto preso nas linhas de alta tensão e a zona onde o F-16 se despenhou:

Em atualização

