Elisa Ferreira não tem luz verde à primeira. Eurodeputados pedem esclarecimentos sobre ações da Sonae

A comissária designada Elisa Ferreira não passou à primeira na comissão de Assuntos Jurídicos (JURI) do Parlamento Europeu porque os deputados têm dúvidas relativamente a ações que a portuguesa tem no grupo Sonae, avançaram fontes europeias ao Observador. Os eurodeputados — que reuniram na manhã desta quinta-feira em Bruxelas — vão fazer um “pedido de esclarecimento adicional” à antiga ministra socialista e a aprovação da portuguesa fica condicionada às justificações que irá dar. Segundo fontes europeias, na base do entendimento dos eurodeputados está o facto de a Sonae já ter recebido fundos comunitários e de estar inscrita como lobista em Bruxelas.

Só depois deste passo (uma espécie de visto da comissão JURI) é que Elisa Ferreira fica habilitada para ir à audição final com os eurodeputados, que ocorre no dia 2 de outubro. A nomeação final de Elisa Ferreira não estará em causa, uma vez que, no limite, bastará vender as ações para acabar com a situação de incompatibilidade. Em causa, sabe o Observador, estão 15.000 ações, que têm um valor de 13.065 euros.

Além disso, os eurodeputados discutiram, mas consideraram não haver um conflito de interesses por o marido de Elisa Ferreira ser presidente da CCDR-Norte, organismo que aplica no terreno alguns dos fundos estruturais que a portuguesa vai tutelar.

A reunião foi à porta fechada, mas o Observador sabe que os eurodeputados consideraram que como Fernando Freire Sousa é “funcionário público” não se aplica o conflito de interesses, já que a sua mulher nunca o beneficiaria a título pessoal, mas, no limite, o organismo público a que o marido preside. Mesmo que a questão se coloque no plano ético, os eurodeputados entendem que apenas têm de avaliar a situação de conflito de interesses, que consideram não existir neste caso. A declaração que Elisa Ferreira apresentou não é pública, tal como a discussão na comissão JURI não é. Atualmente, não há eurodeputados portugueses nessa comissão, onde no último mandato estava António Marinho e Pinto.

Na reunião desta manhã, além dos socialistas (os S&D grupo político de Elisa Ferreira), os liberais foram essenciais para desvalorizar a questão do marido de Elisa Ferreira. Os eurodeputados do grupo Renovar Europa defenderam que como se trata de um dirigente público nada havia a apontar à ligação entre Elisa Ferreira e Fernando Sousa e chegaram a apontar. Um dos eurodeputados até terá dito, por absurdo, que o que não fazia sentido era divorciarem-se por causa disto.

Apesar de o assunto não ter sido levantado na comissão JURI, na audição com os eurodeputados, a 2 de outubro, Elisa Ferreira pode ser questionada sobre a ligação familiar.

A porta-voz da Comissão Europeia, Mina Andreeva, foi esta quinta-feira questionada sobre um eventual conflito de interesses de Elisa Ferreira por o marido ser presidente da CCDR-Norte. Mina Andreeva, citada pela Agência Lusa confirmou que a própria Elisa Ferreira interpelou a comissão: “Posso confirmar que a comissária indigitada Elisa Ferreira contactou os serviços da Comissão sobre uma questão relacionada com um aspeto da sua declaração de interesses [financeiros]. Estamos a analisá-la e providenciaremos aconselhamento sobre essa matéria. Entenderá que não o faremos nesta sala de imprensa”.

