Mate 30 e 30 Pro. Os smartphones que marcam o futuro da Huawei são 5G

A Huawei está numa “lista negra” dos EUA e, se tudo continuar como está, vai ficar definitivamente proibida de negociar com empresas como o Facebook ou a Google, responsável pelo sistema operativo Android. Contudo, apesar de alguns percalços e de estar a passar um “momento de vida ou morte”, como disse o fundador da gigante chinesa, a Huawei divulga esta quinta-feira, em Munique, na Alemanha, os novos smartphones da gama Mate 30 e outros produtos.

Vai ser o primeiro smartphone da marca que não utiliza o Android? Já falta pouco para saber.

Richard Yu, o presidente executivo da Huawei Consumer BG, começou por afirmar que, desde janeiro, a marca cresceu nas vendas de todos os segmentos de produtos e disse que o Mate 20, o último smartphone da gama Mate, vendeu “16 milhões de unidades”, realçando as qualidades da câmara fotográficas. Depois dos auto-elogios introdutórios, a primeira novidade: o Mate X, o primeiro smarphone dobrável da Huawei vai ser vendido na China já em outubro. Por fim, a grande novidade esperada do evento: os Mate 30 e Mate 30 Pro.

Os smartphones Mate 30 e Mate 30 Pro têm ecrãs de 6,62 e 6,53 polegadas, respetivamente. Já a bateria, também é grande: 4200 miliamperes e 4500 miliampéres.Já o design, mantém a tendência introduzida com o Mate 20, com um entalhe — “notch” — mais pequeno, que têm uma câmara para selfies com três lentes, para ter um efeito 3D nas fotografias, e ainda dois sensores para gestos e reconhecer a luz ambiente.

Há ainda outros novidades neste modelos como a ausência de botões de físicos laterais para volume. Como vai funcionar? O ecrã inclinado tátil permite controlar de lado estas funcionalidades. Quanto à resistência, a Huawei afirma que os novos equipamentos cumprem os requisitos máximos no mercado, tendo certificado IP68. Quanto à velocidade, os equipamentos utilizam o processador kirin 990 5g, apresentado na IFA. Segundo a marca, a performance é bastante superior à dos modelos anteriores, que já eram dos mais rápidos. Ao todo, há 21 antenas nestes equipamentos para garantir que a cobertura de rede é sempre fiável — seja em 4G, ou em 5G (a próxima infraestrutura de rede).

Na traseira do equipamento há quatro lentes Leica que faz a Huawei prometer que estes vão ser os melhores smartphones para fotografias. Este continua a ser um campeonato em que a empresa chinesa quer distinguir-se. Com a câmara melhorada, que permite zoom até 10 vezes e um modo que possibilita tirar fotografias em ambientes bastante escuros, os Mate 30 parecem ser uma melhoria em relação aos modelos Mate 20, mas semelhantes aos P30.

Um dos principais focos da apresentação foi nas capacidades de vídeo dos equipamentos. 4K, muitos frames por segundos e possibilidade de filmar em câmara lenta. A Huawei quer com os Mate 30 continuar a tentar destacar-se da concorrência. À semelhança dos outros eventos não faltaram comparações diretas a modelos das Samsung, como o Note 10+, ou da Apple, como o iPhone 11 Pro Max.

Quanto a cores, ao todo há seis, incluindo uma versão com “cabedal vegan”. Os equipamentos vão manter funcionalidades como o carregamento sem fios e a possibilidade de os próprios dispositivos serem um carregador sem fios.

A Huawei anunciou recentemente que vai lançar o seu próprio sistema operativo, que poderá vir a concorrer com o Android (utilizado como base destes smartphones). A medida foi encarada como um dos planos da Huawei para mostrar que pode não vir a depender tanto de empresas norte-americanas. Apesar de já se saber o nome deste sistema operativo, este pode não ser, para já, utilizado nos topos de gama da empresa. Recentemente, na IFA, a maior feira de tecnologia da Europa, a empresa mostrou uma nova versão de uma dos smartphones P30 e afirmou que ainda iria utilizar como base o software da Google.

Com o prolongamento da suspensão do embargo até novembro, as empresas norte-americanas podem continuar a negociar com a tecnológica chinesa. Contudo, será apenas até novembro — o que pode ser entendido como um passo intermédio para mudar o rumo do conflito económico. Mas, mesmo com prorrogação, a Huawei pode ficar definitivamente impedida de negociar com a empresas dos EUA.

Em 2018, a Huawei gastou cerca de 10 mil milhões de euros a comprar componentes a empresas norte-americanas. A empresa chinesa depende de ligação a empresas dos EUA para continuar a fabricar produtos como tem feito até à data. Além do software Android, a tecnológica precisa de utilizar chips e ter licenças para fabricar vários dos produtos.

