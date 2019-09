Netanyahu propõe governo de unidade nacional ao rival Gantz: “A nação espera que demonstremos responsabilidade”

Ainda não há vencedor em Israel. Os últimos resultados conhecidos mantêm o empate entre Benjamin Netanyahu e Benny Gantz (apesar de uma ligeira vantagem para o antigo chefe do Estado-Maior General das Forças Armada), numa altura em que a formação de um governo de unidade nacional é uma possibilidade cada vez mais falada. As declarações do atual primeiro-ministro israelita na manhã desta quinta-feira apontam para isso mesmo: Netanyahu reconhece que os israelitas não conseguem decidir entre a esquerda e a direita e, como tal, propõe a Gantz uma coligação. O atual primeiro-ministro já pediu ao rival uma reunião, admitindo que falhou ao impor um bloco da direita no governo.

Durante a campanha, defendi um governo de direita mas, para pena minha, os resultados eleitorais mostram que isso é impossível. Benny, temos de formar um governo de unidade nacional, ainda hoje. A nação espera que nós os dois demonstremos responsabilidade e cooperação”, disse Netanyahu, citado pela Reuters.

A coligação Azul e Branca, liderada por Gantz, ainda não respondeu ao apelo do rival político. O ex-chefe do Estado-Maior já tinha dito na quarta-feira que esperava formar um “bom e desejável governo de unidade”, mas afirmou que uma coligação com o Likud está fora de questão enquanto este for liderado por Netanyahu.

Na terça-feira, os israelitas foram a votos pela segunda vez em cinco meses para escolher o próximo chefe de Estado. Desde então, foram contados cerca de 97% dos votos. Dois dias após as eleições legislativas, os resultados ainda provisórios atribuem ao Likud de Netanyahu 32 dos 120 assentos no Knesset, contra os 33 do partido de Benny Gantz.

Os resultados dos pequenos partidos poderão agora marcar a diferença e ajudar a desbloquear o impasse.

