Nova sondagem coloca PSD à frente do PS na Madeira, mas sem maioria absoluta

O Partido Social Democrata (PSD) vence o Partido Socialista (PS) em seis pontos percentuais nas eleições da região autónoma da Madeira, segundo uma nova sondagem publicada esta quarta-feira no Jornal da Madeira. O PSD fica com 39% dos votos mas perde a maioria absoluta na Assembleia Legislativa local, acumulando 21 deputados, menos três do que detém atualmente (23).

O PS fica com 33,1% e 17 deputados, enquanto é seguido pelo CDS, com 9% e cinco deputados. A CDU e o Juntos Pelo Povo representam 3% das intenções de voto, ambos com dois deputados cada. O Bloco de Esquerda aparece no fim da lista, com 2% dos votos e um deputado.

A sondagem feita pelo Intercampus conta com as entrevistas a 1503 residentes na Madeira e foi feita entre os dias 2 e 16 de setembro. As eleições na região autónoma ocorrem a 22 de setembro. As projeções estão em linha com a sondagem efetuada pela Universidade Católica para a RTP, que atribuem a vitória ao PSD mas sem a maioria.

