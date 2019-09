PGR já entregou ao primeiro-ministro parecer sobre incompatibilidades

O parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República sobre o chamado “family gate” já chegou a António Costa. Em causa está apurar se os titulares de cargos de Governo podem vir a ser demitidos à conta dos negócios com familiares seus e o Estado. A notícia é avançada pelo jornal ECO, segundo o qual “o parecer foi transmitido à entidade consulente, o gabinete do primeiro-ministro”.

“A entidade competente para decidir sobre a divulgação é a que solicitou o parecer, sendo que a Procuradoria-Geral da República nada tem a opor a essa divulgação”, acrescentou a mesma fonte.

Em atualização

