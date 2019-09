Presidente da Proteção Civil constituído arguido no caso das golas

O presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mourato Nunes, foi constituído arguido no âmbito da investigação ao negócio das golas antifumo, juntamente com o secretário de Estado José Artur Neves, disse esta quinta-feira à Agência Lusa fonte ligada ao processo.

Mourato Nunes foi constituído arguido na quarta-feira, no mesmo dia em que José Artur Neves apresentou demissão devido a buscas realizadas pelo Ministério Público (MP) e PJ. De acordo com o Público, o tenente-general e ex-comandante geral da GNR terá optado por não se demitir, decisão que terá sido confirmada pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, com quem se reuniu ao fim da tarde desta quarta-feira.

O MP está a investigar os negócios efetuados devido aos programas “Aldeia Segura”, “Pessoas Seguras”, nos quais foram distribuídos cerca de 70 mil kits com as golas antifumo, e “Rede Automática de Avisos à População” (SMS), por suspeitas de fraude na obtenção de subsídio, de participação económica em negócio e de corrupção.

Na sequência desta investigação, foram realizadas oito buscas domiciliárias e 46 não domiciliárias, no inquérito que é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Estas decorreram em vários locais, incluindo o Ministério da Administração Interna, a Secretaria de Estado da Proteção Civil, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e Comandos Distritais de Operações de Socorro e empresas que realizaram contratos com o Estado.

A operação tem a participação de seis magistrados do MP.

O caso das golas antifumo, que fazem parte do kit distribuído à população no âmbito do programa “Aldeia Segura”, noticiado pelo Observador, levou o ministro da Administração Interna a pedir um “inquérito urgente” sobre a contratação de “material de sensibilização para incêndios”, a 27 de julho. Dois dias depois da decisão do ministro, o adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, Francisco Ferreira, demitiu-se, depois de ter sido noticiado o seu envolvimento na escolha das empresas que produziram os kits de emergência.

