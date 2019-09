Rui Pinto acusado pelo Ministério Público dos crimes de acesso ilegítimo e extorsão na forma tentada

O hacker do Benfica, Rui Pinto, foi acusado pelo Ministério Público dos crimes de acesso ilegítimo e extorsão na forma tentada no caso Doyen, segundo avança o Correio da Manhã.

O informático que era suspeito de aceder ilegalmente e de revelar emails privados do Benfica foi notificado na prisão. O antigo advogado de Rui Pinto, Aníbal Pinto, também foi acusado de um crime de extorsão na forma tentada. À CMTV, o advogado diz que reagiu com “absoluta normalidade” perante a decisão, garantindo que sempre agiu “na qualidade de advogado, pelos interesses” do cliente. Adianta ainda que vai pedir abertura de instrução. “Nunca cometi qualquer crime.”

Rui Pinto, de 30 anos, foi detido na Hungria e entregue às autoridades portuguesas, com base num mandado de detenção europeu, tendo estando indiciado pela prática de quatro crimes: acesso ilegítimo, violação de segredo, ofensa à pessoa coletiva e extorsão na forma tentada. Está em prisão preventiva desde 22 de março.

Na base do mandado estavam acessos ilegais aos sistemas informáticos do Sporting e do fundo de investimento Doyen Sports e posterior divulgação de documentos confidenciais, como contratos de futebolistas do clube lisboeta e do então treinador Jorge Jesus, além de outros contratos celebrados entre a Doyen e vários clubes de futebol.

Pinto terá entrado, em setembro de 2015, no sistema informático da Doyen Sports, com sede em Malta. É ainda suspeito de aceder ao endereço de correio eletrónico de membros do Conselho de Administração e do departamento jurídico do Sporting e, consequentemente, ao sistema informático da SAD dos leões.

O hacker chegou a assumir, quando ainda estava na Hungria, que era uma das fontes do ‘Football Leaks’, plataforma digital que tem denunciado casos de corrupção e fraude fiscal no universo do futebol, no âmbito dos quais estava a colaborar com autoridades de outros países, nomeadamente, França e Bélgica.

