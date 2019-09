“Se vier o convite para jantar, lá estarei!” Descoberta uma das raparigas dos hambúrgueres de CR7

Poucos dias depois da grande entrevista que Cristiano Ronaldo cedeu ao canal britânico ITV onde revelou que quando veio para Lisboa ia pedir hambúrgueres da McDonald’s a “uma senhora chamada Edna e outras duas raparigas”, o programa Bola Branca, da Rádio Renascença, descobriu uma das pessoas mencionadas pelo futebolista.

Paula Leça trabalha hoje numa área diferente mas confirma que era uma das funcionárias do estabelecimento da cadeia norte-americana que dava os hambúrgueres que sobravam ao futebolista e seus amigos. Apesar de afirmar que perdeu o contacto com essa “Edna” garante ainda ter na memória as aparições noturnas do grupo de jovens.

Bola Branca descobriu uma das funcionárias do McDonald’s a que Cristiano Ronaldo aludiu – e assumiu querer reencontrar – nessa entrevista à ITV, durante a qual o internacional português recordou os tempos difíceis que atravessou, quando trocou a Madeira por Lisboa para jogar nas camadas jovens do Sporting. Longe da família, sem recursos, CR7 ia, então, a um estabelecimento da cadeia McDonald’s onde algumas funcionárias lhe davam hambúrgueres que sobravam.

Recordando que Ronaldo até era “um dos mais tímidos”, Paula conta que ele e os seus amigos “apareciam à frente do quiosque, como quem não quer a coisa”, “quase todas as noites da semana.” Face aos pedidos dos rapazes, “quando havia hambúrgueres a mais” e a “gerente dava autorização”, davam-lhes sempre. “Ele nem sempre era o que pedia. Ficava, até, para trás”, recorda.

CR7 prometeu oferecer um jantar a Edna e às “duas raparigas” nessa mesma entrevista e sobre isso Paula diz apenas: “Se vier o convite para jantar, lá estarei com certeza.” O craque português ainda não se pronunciou mas a novidade pelo menos já serviu para Paula provar ao filho que não o estava a enganar: “Ainda estou a achar graça. Já tinha contado ao meu filho, que achava que era mentira, porque a mãe dele nunca na vida poderia ter dado um hambúrguer ao Cristiano Ronaldo. O meu marido já sabia, foi algumas vezes buscar-me lá à noite e também viu. É engraçado que se volte atrás no tempo.”

Continuar a ler