System of a Down confirmados na 11ª edição do festival VOA

Eis a primeira grande confirmação da edição 2020 do VOA — Heavy Rock Festival: os System of a Down (SOAD) vão voltar a Portugal 15 anos depois da sua última passagem pelo país. A banda será cabeça de cartaz do festival, que decorrerá nos dias 2 e 3 de julho, no Estádio Nacional, em Oeiras.

O anúncio surge depois de rumores que apontavam para a passagem dos SOAD por Portugal. A banda anunciou esta semana uma tour europeia, que vai passar pela Alemanha, Finlândia e Espanha neste verão. Ainda não é conhecido, no entanto, o dia em que os SOAD vão subir ao palco do Estádio Nacional.

Os System of a Down são hoje um dos nomes mais emblemáticos da sua geração e, deste regresso a Portugal, não se espera menos que uma noite para mais tarde recordar”, refere o comunicado oficial da organização do festival, emitido esta quinta-feira.

11ª edição VOA – HEAVY ROCK FESTIVAL 2020. 2 e 3 Julho – Estádio Nacional SYSTEM OF A DOWN são cabeças-de-cartaz da… Posted by VOA – Heavy Rock Festival on Thursday, September 19, 2019

Os System of a Down atuaram pela primeira vez em Portugal em 1998, abrindo para os Slayer. Voltaram quatro anos depois, em 2002, para atuar em Coimbra e Lisboa. Em 2005, subiram ao palco do Super Bock Super Rock.

A banda surgiu nos anos 90, no sul da Califórnia, Estados Unidos. É composta pelo vocalista Serj Tankian, pelo guitarrista Daron Malakian, pelo baixista Shavo Odadjian e pelo baterista John Dolmayan. Os SOAD não lançam novo material desde 2005, ano em que saiu o álbum Hypnotize. Em 2006, os músicos anunciaram um hiato e só voltaram a reunir-se quatro anos depois. Desde então, a carreira dos SOAD — banda que já vendeu mais de 40 milhões de discos em todo o mundo — tem sido marcada por concertos ao vivo ocasionais.

Na edição deste ano do VOA, os cabeças de cartaz foram os Slipknot e os Slayer. Inicialmente agendados para o Estádio do Restelo, os dois dias do festival de música pesada acabaram por passar para a Altice Arena, também em Lisboa.

Os passes para a edição de 2020 custam 80€ e os bilhetes diários têm um custo de 50€. As entradas vão ser postas à venda nos locais habituais na próxima segunda-feira, 23 de setembro, às 10h.

