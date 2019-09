Theatro Circo faz vigília em Braga depois da morte de Gabriela, vítima de violência doméstica

O Theatro Circo, em Braga, vai encerrar as portas e fazer esta noite uma vigília pela morte da uma funcionária, esfaqueada quarta-feira pelo companheiro, num gesto que pretende ser também “um grito de alerta” contra a violência doméstica.

“Pela Cultura também se educa. Nem uma vítima mais”, explicou à Lusa o diretor artístico da sala de espetáculos do Minho, Paulo Brandão, que adiantou ainda que além de encerrar as portas durante o dia, também a Companhia de Teatro de Braga (CTB) cancelou o espetáculo previsto para esta quinta-feira.

A vigília acontece através de um “momento de reflexão, solidariedade e de alerta” contra um “flagelo que afeta a sociedade e não deve ser escondido”.

Segundo Paulo Brandão, a vítima “era parte da equipa, da família do Theatro Circo, desde 2010” e deixa “na memória dos colegas uma profunda bondade, a simpatia e o sorriso fácil, a prontidão em ajudar em todas as situações, mesmo em momentos de adversidade”.

O responsável salienta que Gabriela, “foi vítima de violência doméstica” e que o Theatro Circo, que conta com 17 mulheres na equipa para fazerem do espaço “um lugar de fruição de arte, de cultura, de harmonia, não pode deixar de repudiar profundamente este ato de violência que tirou a vida a uma das melhores pessoas que contribuía diariamente para esta casa”.

“Convidamos a cidade a juntar-se a nós, vestindo de branco e trazendo consigo uma flor”, pediu Paulo Brandão.

Gabriela deixa dois filhos e foi morta “por uma arma branca”, sendo que o suspeito do crime entregou-se numa esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP), confirmou à agência Lusa fonte desta força policial.

Segundo fonte da Direção Nacional da PSP, um homem, com cerca de 50 anos, entregou-se “numa esquadra do Comando Distrital de Braga indicando que feriu a sua companheira com uma arma branca”.

“A PSP deslocou-se ao local indicado pelo suspeito, a via pública, e encontrou a vítima. Foram acionados os meios de emergência e o óbito foi declarado no local”, referiu a mesma fonte, adiantando que a mulher também está na casa dos 50 anos.

Segundo dados da Procuradoria-Geral da República, que o Observador teve acesso, Gabriela é a 27.ª mulher morta decorrente de violência doméstica no ano de 2019.

