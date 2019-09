Trudeau pediu desculpa por ter escurecido a pele para baile de máscaras em 2001

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, disse esta quinta-feira que “lamenta profundamente” ter escurecido o tom da pele para uma festa, em 2001, depois de a revista Tima ter divulgando uma fotografia em pleno arranque da campanha eleitoral no país.

A imagem, que mostra Trudeau, então com 21 anos, na companhia de quatro mulheres, foi retirado de um álbum de final de ano de uma escola privada de Vancouver, onde Trudeau ensinava, e foi captada durante uma festa com o tema das Mil e Uma Noites.

In Public Life, There Is Nothing Private. #JustinTrudeau apolgises for racist 'brownface' makeup.

He wore the makeup in party at a school where he taught 18 years ago. He is wearing a turban and robes with his face, neck and hands darkened at a gala party in 2001.#CanadaVotes pic.twitter.com/OuzSocnAH5

