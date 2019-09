Basquetebolista Vince Carter renova com os Atlanta Hawks aos 42 anos

Vince Carter, base/extremo de 42 anos, renovou o seu contrato com os Atlanta Hawks por uma época e prepara-se para disputar a sua 22.ª temporada na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), o que constitui um recorde de longevidade na prova.

Carter faz parte do restrito grupo de jogadores com 21 presenças, juntamente com Robert Parish, Kevin Garnett, Kevin Willis e o alemão Dirk Nowitzki, mas está prestes atingir um novo marco, o que pode acontecer no dia 24 de outubro na visita aos Detroit Pistons.

O norte-americano, que iniciou a carreira em 1999 nos Raptors, é o jogador em atividade que mais jogos disputou na NBA, com um registo de 1.481, e está a 130 de recorde estabelecido por Parish.

Não podendo bater a marca do antigo poste dos Boston Celtics na fase regular, em que pode fazer um máximo de 82 jogos, Carter tem hipótese de ultrapassar o segundo, Kareem Abdul-Jabbar, que soma mais 79 encontros.

Apelidado de ‘Air Canada’ desde os tempos de Toronto, Carter foi oito vezes selecionado para o ‘All-Star Game’. Em 2000, foi campeão olímpico com os Estados Unidos em Sydney.

Em 21 épocas na NBA, distribuídas por Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento e Atlanta, acumulou médias de 17,2 pontos, 4,4 ressaltos, 3,2 assistências e um roubo de bola.

Carter, que fará 43 anos em janeiro, é agora um suplente importante, como demonstram as 76 aparições pelos Hawks na época passada, com médias de 7,4 pontos, 2,6 ressaltos e 1,1 assistências.

