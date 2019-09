Combustíveis sobem entre 3 e 4 cêntimos/litro na próxima semana

Os preços dos combustíveis vão ficar mais caros na próxima semana. Segundo previsão transmitida por fonte do setor ao Negócios, as previsões apontam para uma subida de quatro cêntimos por litro no caso da gasolina e três cêntimos no gasóleo.

A subida da cotação dos produtos petrolíferos nos mercados internacionais é a principal explicação para esta subida. A confirmar-se a subida dos preços, o valor da gasolina irá subir para perto de 1,52 euros por litro (o nível mais elevado desde agosto) e o gasóleo passa a ser vendido a 1,39 euros (máximos de maio). A gasolina desceu nas últimas seis semanas e, segundo os dados da DGEG, foi esta semana vendida a um preço médio de 1,477 euros. Já o gasóleo subiu nas últimas quatro semanas e situa-se nos 1,36 euros.

Continuar a ler